Чернигов, Украина, 20 июля, 2018, 21:35 — ИА Регнум. Боевики организации «Национальные дружины», аффилированной с неонацистской бандой «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привязали к столбу мужчину, повесив ему на грудь табличку с надписью «Я — ватник». Видео опубликовал боевик «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Тарнавский 20 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Возмущенным прохожим нацист заявил, что мужчина якобы бросил бутылку в памятник так называемой «Небесной сотне».

Приехавшие полицейские поздоровались за руку с одним из участников инцидента, и некоторое время смотрели, как нацисты плюют в привязанного. Затем они забрали мужчину в участок. Потерпевший написал объяснительную записку, в которой заявил, что ни к кому не имеет претензий, и что якобы он сам попросил привязать себя к столбу, чтобы «искупить вину» за брошенную бутылку.

Напомним, вождь штурмовиков из «Национальных дружин» народный депутат Андрей Билецкий в своих интервью заявлял, что украинское государство утратило монополию на насилие.

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