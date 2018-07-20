Киев, 20 июля, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Украинское предприятие «Антонов» намерено создать беспилотное аэротакси, сообщил 19 июля телеканал «Громадське».

Цитата из к/ф «Пятый элемент». реж. Люк Бессон. 1997. Франция Летающее такси

Украинский концерн совместно со швейцарской фирмой создадут четыре образца аэротакси.

По словам журналистов, летательный аппарат будет способен поднять груз до полутора тонн и сможет разогнаться до 185 км/ч.

Напомним, в данный момент компания Антонов не способна к серийному производству самолетов, поскольку Украина разорвала цепочки кооперации с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Антонов» заключил договор с подразделением компании Boeing с целью заменить российские комплектующие западными.

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Напомним, компания Rolls-Royce объявила о разработке воздушного такси.

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