Вашингтон, 20 июля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал возможную встречу президентов США и Российской Федерации — Дональда Трампа и Владимира Путина осенью в Вашингтоне. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает телеканал RT.

Mark Taylor Майк Помпео

«Я счастлив, что оба лидера очень важных стран продолжат встречаться. Если эта встреча пройдёт в Вашингтоне, это только к лучшему. Эти разговоры крайне важны», — сказал Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что президент Трамп дал своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону поручение пригласить российского лидера Путина осенью 2018 года в Белый дом.