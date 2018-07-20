Москва, 20 июля, 2018, 20:54 — ИА Регнум. Россельхознадзор с 23 июля вводит ограничения на поставки в Россию мясной продукции белорусского ООО «Славинпродукт», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как уточняется, основанием для введения ограничений послужило повторное обнаружение в говядине производства данного предприятия бактерий группы кишечной палочки.

Кроме этого, в связи с нарушениями требований России и Евразийского союза вводится режим усиленного контроля в отношении ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», КПУП «Мозырские молочные продукты» и солигорского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

Напомним, ранее сегодня Россельхознадзор сообщил о введении запрета на поставки свежих шампиньонов из Белоруссии в связи с выявлением попытки реэкспорта данной продукции из Польши, в отношении которой действует продовольственное эмбарго.