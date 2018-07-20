Лондон, 20 июля, 2018, 21:02 — ИА Регнум. Великобритания на сегодняшний день не готова отменить визовый режим с Украиной, заявила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко 20 июля в интервью телеканалу «Настоящее время».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Как заявила Галибаренко, вопрос отмены виз

«реально отравляет двусторонние отношения. Не проходит ни одного дня, чтобы не было каких-то проблем с визами. Но скажу сразу, что внедрение безвизового режима — очень амбициозная цель. Великобритания к этому сегодня не готова».

Напомним, за последние два года британцы шесть раз отказывались отменять визы с Украиной.

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