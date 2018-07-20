Тверь, 20 июля, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вошел в состав рабочей группы при правительстве РФ по противодействию незаконному обороту древесины, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 20 июля. Первое заседание рабочей группы намечено на 24 июля.

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Межведомственную рабочую группу по противодействию незаконному обороту древесины возглавил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев. В состав рабочей группы наряду с руководителями министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, представителями ФСБ, МВД, Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной таможенной службы, Росприроднадзора вошел губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Рабочей группе предстоит проанализировать всю цепочку лесопользования — от заготовки до поставки леса потребителям. Также будет изучена система контроля и учета древесины с тем, чтобы повысить эффективность противодействия незаконным рубкам лесных ресурсов. Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявлял, что борьба с незаконной рубкой леса является одной из первоочередных задач. С 2015 года в России действует единая государственная система учёта древесины и сделок с древесиной (ЛесЕГАИС), которая позволяет отслеживать движение лесных ресурсов с момента рубки до конечного потребителя, а также оборот пиломатериалов. Предполагается, что данные системы станут базой для анализа правоохранительными органами ситуации и выявления правонарушений в сфере лесопользования.

Вопрос борьбы с незаконными рубками является актуальным и для Тверской области. которая обладает самыми обширными в ЦФО лесными массивами. Губернатор Игорь Руденя в ходе отчета Законодательному Собранию о результатах деятельности Правительства региона за 2017 год поставил задачу повысить эффективность мер по пресечению незаконных рубок леса.