Соледар, ДНР, 20 июля, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Представители ДНР 13 июля помогли миссии ОБСЕ найти пропавший беспилотный летательный аппарат в районе поселков Широкая Балка и Артемово, сообщили 17 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

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Миссия ОБСЕ потеряла связь с беспилотником, во время полета над шламонакопителем местного фенольного завода, где начались восстановительные работы.

Своевременное обращение к властям Республики позволило быстро организовать поисковые работы и обнаружить беспилотник на территории, подконтрольной ДНР.

Напомним, 19 июля боевики ВСУ обстреляли Докучаевский флюсо-доломитный комбинат.

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