Калининград, 20 июля, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пожелал успехов кандидату на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), главе организационного комитета «Россия-2018», бывшему вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Об этом глава государства заявил сегодня, 20 июля, на заседании Государственного совета по физической культуре и спорту.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

Выступая на заседании Госсовета, Дворкович подчеркнул, что России важно не потерять те управленческие механизмы и тут работоспособную команду, которые сформировались во время подготовки и проведения чемпионата мир по футболу 2018 года. Также важно не потерять «громадный кадровый резерв», состоящий из волонтёров, отметил он.

«Так же и в шахматах будет, когда вас изберут президентом международной федерации», — сказал на это Путин.

«Надеюсь, что это тоже получится», — ответил Дворкович.

«Мы вам желаем успехов», — подчеркнул президент России.

Напомним, что Дворкович не вошел в состав второго правительства Дмитрия Медведева, хотя в первом он занимал должность вице-премьера, курирующего топливно-энергетический комплекс.

Стоит отметить, что в конце марта — начале апреля 2018 года грянуло так называемое «дело братьев Магомедовых» — совладельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Братья Магомедовы были арестованы в связи с хищениями и растратой при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу — 2018.

Одним из ключевых активов «Суммы» является «Объединённая зерновая компания» — структура, через которую осуществляется экспорт российского зерна. Эксперты считают, что именно через ОЗК и новороссийский зерновой порт Магомедовы были аффилированы с председателем правительства Медведевым и его бывшим заместителем Дворковичем. Ряд СМИ считал, что дело Магомедовых может означать конец правительства Медведева.

Этого однако не произошло, и Медведев вновь возглавил правительство, но Дворковича в новый состав уже не взяли.

Что касается выборов президента FIDE, то с 1995 года этой организацией руководил Кирсан Илюмжинов. Однако несколько лет назад США ввели против него санкции якобы из-за того, что он поддерживает законного президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада. Тем не менее Илюмжинов какие-то время еще продержался на посту президента FIDE, но 13 июля он был отстранен от должности решением комиссии по этике организации под предлогом того, что FIDE может пострадать из-за персональных американских санкций против Илюмжинова.

Выборы президента FIDE пройдут в Батуми 3 октября. Кроме Дворковича, на пост главы федерации претендуют также многолетний вице-президент FIDE грек Георгиос Макропулос и британец Найджел Шорт.