Челябинск, 20 июля, 2018, 19:29 — ИА Регнум. После появившихся в СМИ сведений о задержании родной сестры вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова вариант «мягкого» выхода из ситуации для него можно считать невероятным. Об этом на своей странице в Facebook заявил политтехнолог Александр Мельников.

Леонид Соломаткин. Препровождение арестованных. 1881

Он отмечает, что процессы сейчас идут стремительно. Актуальной внутренней интригой Мельников называет то, насколько губернаторский политический блок во главе с Голициным (руководитель аппарата губернатора Евгений Голицын — ИА REGNUM ) эффективно воспользуется этой ситуацией для того, чтобы вернуть утраченные ранее позиции и обрести дополнительные сферы влияния.

Ещё более глобальной интригой является вопрос о том, использует ли Борис Дубровский эту ситуацию для того, чтобы масштабно переформатировать свою команду. По его мнению, до сегодняшнего момента власть региона представляла собой коалиционное правительство, и сейчас у губернатора есть шанс трансформировать её действительно в команду Дубровского. Но для этого нужны решительные и энергичные действия главы региона.

Кроме того, важной задачей для Дубровского Мельников назвал убедительные и оперативные, в том числе кадровые, решения, которые бы показали, что подготовка к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году, полностью управляема и контролируема. Интрига по всем этим вопросам будет снята уже в ближайшие дни, считает политтехнолог.

Напомним, 19 июля был задержан первый замминистра экономического развития области Антон Бахаев. Позднее СМИ сообщили о задержании руководителя областного Агентства международного сотрудничества Ольги Алейниковой, а к вечеру 20 июля появилась информация о задержании родной сестры Гаттарова.

Впрочем, по имеющейся у ИА REGNUM неофициальной информации, Гаттаров не проходит по расследуемым на Южном Урале уголовным делам, не является их фигурантом. Кроме того, его сестру не задерживали, а пригласили в полицию для дачи показаний. Она дала показания и через 30 минут уехала домой.

Ольга Алейникова, по некоторым данным, также уже находится на свободе.

В областном управлении ФСБ корреспонденту ИА REGNUM не смогли назвать имена задержанных, но пояснили, что ведомство ранее возбудило уголовное дело по факту хищения. Оно сейчас и расследуется.