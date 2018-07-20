Мещовск, Калужская область, 20 июля, 2018, 19:28 — ИА Регнум. В Калужской области правовой статус особо охраняемой природной территории регионального значения — памятника природы присвоен болоту в Мещовском районе. Об этом 20 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Admoblkaluga.ru Болото в Калужской области — уникальный природный памятник.

По данным ведомства, болото в Мещовском районе относится к переходному типу. В центре его расположено небольшое озеро, из которого берёт начало речка Крапивенка. Как считают специалисты, экосистема болотного массива в целом не нарушена. Из редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного мира на болоте отмечены растения: мытник болотный, пузырчатка малая и рдест остролистный, занесенные в Красную книгу Калужской области. Здесь также произрастают осоки — сближенная и двухтычинковая, включенные в список уязвимых видов, нуждающихся в особом контроле за их состоянием.

Фауна болотного массива представлена шестью видами земноводных, четырьмя видами пресмыкающихся и 20 видами млекопитающих, из которых два вида (обыкновенная гадюка и лесной нетопырь) являются регионально редкими. Неполный перечень зарегистрированных здесь птиц насчитывает 52 вида.

Болото слева от дороги Гаврики-Подкопаево в Мещовском районе Калужской области является ценным, практически не нарушенным природным комплексом и имеет важное значения для сохранения биологического разнообразия региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге разработана интерактивная карта особо охраняемых территорий. Информационный продукт имеет доступный интерфейс и интересен широкому кругу пользователей. На карту нанесены места расположения региональных особо охраняемых природных территорий с набором фото и справочных материалов по каждому объекту.

«Интерактивная карта особо охраняемых природных территорий регионального значения позволит привлечь внимание общества к вопросам охраны окружающей среды и сохранения природного наследия нашего региона», — заявила министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина.