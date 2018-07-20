Астана, 20 июля, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Районный суд Алма-Аты 20 июля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

По решению суда, один из подозреваемых, Нуралы К., пробудет в следственном изоляторе до 20 сентября. Мера пресечения второму фигуранту, Арману К., была избрана заочно, ещё до его задержания сегодня.

Напомним, бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Денис Тен был ранен автомобильными ворами 19 июля. Позднее спортсмен скончался в больнице от большой потери крови.

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