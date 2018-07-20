Тверь, 20 июля, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Концерт-посвящение поэту Андрею Дементьеву «И всё-таки жизнь прекрасна!» состоялся 20 июля, на родине поэта в Твери, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Концерт прошел на Театральной площади, в мероприятии участвовали губернатор Тверской области Игорь Руденя, член Совета Федерации от Тверской области Андрей Епишин, депутат Государственной думы РФ Светлана Максимова, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Сергей Веремеенко, известные артисты и деятели культуры, друзья и воспитанники Дома поэзии.

Region.tver.ru Концерт-посвящение поэту Андрею Дементьеву

«Для своей малой родины — Тверской области Андрей Дементьев всегда был родным человеком. В первом его опубликованном стихотворении есть такие строки: «И если ты в мечты свои поверил, тебя любой не испугает труд». Эти слова были написаны в 1948 году. Думаю, что для каждого из нас они всегда будут актуальны. Мы счастливые люди — нам удалось пообщаться, поработать с Андреем Дмитриевичем, поучиться у него. Он умел и работать, и мечтать. Был журналистом, редактором, телеведущим, общественным деятелем, прекрасным отцом, мужем, товарищем для многих из присутствующих здесь людей. Но в первую очередь Андрей Дементьев — поэт, чьи стихи и песни знает вся страна», — отметил Игорь Руденя.

На сцене выступили Кубанский казачий хор, Олег Погудин, Дмитрий Певцов, Евгений Южин, группы «Сопрано», «Республика», «Кватро», победители конкурса «Голос» Александра Воробьева, Валентина Бирюкова и другие известные исполнители. Ведущими концерта были Марк Тишман и Ангелина Вовк.

Сам Андрей Дементьев регулярно бывал в Твери, проводил концерты, встречи, выставки. Концерт-посвящение, который собрал в Твери выдающихся исполнителей и артистов, продолжает эту традицию. По инициативе Андрея Дементьева в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии. Сегодня он отмечает своё пятилетие. Центральное событие празднования — молодёжный поэтический форум, в котором приняли участие начинающие авторы — лауреаты и победители Всероссийского конкурса «Зелёный листок». 20 июля молодые поэты возложили цветы к первому в стране памятнику поэтам-шестидесятникам.

Отметим, что в Твери планируется установить памятник Андрею Дементьеву, а также назвать его именем одну из улиц города. Будет учреждена премия имени Андрея Дементьева для победителей конкурса молодых поэтов. 19 июля в рамках торжественного открытия форума Дому поэзии был передан бюст Андрея Дементьева работы скульптора Григория Потоцкого.

Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области Андрей Дмитриевич Дементьев ушёл из жизни 26 июня. 16 июля исполнилось 90 лет со дня рождения поэта.