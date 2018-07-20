Амстердам, 20 июля, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Власти Турции и Нидерландов договорились о нормализации двусторонних отношений. Совместное заявление двух стран выпустило сегодня, 20 июля, министерство иностранных дел Нидерландов.

Рукопожатие

Сообщается, что министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок направил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу послание, после чего состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран.

В ходе разговора главы МИД Нидерландов и Турции согласились нормализовать двусторонние отношения. Страны, в частности, договорились вернуть послов в Анкару и Гаагу в скорейшем времени.

Ожидается, что глава МИД Нидерландов посетит Турцию с официальным визитом во второй половине 2018 года.

Напомним, ухудшение отношений между двумя странами произошло после того, как в марте 2017 года власти Нидерландов запретили главе МИД Турции Чавушоглу принимать участие в митинге, который устроили граждане турецкого происхождения в городе Роттердаме. Официально голландские власти отменили митинг по соображениям безопасности.

Затем голландцы запретили въезд в страну турецкому министру по делам семьи и социальной политики Фатме Бетюль Саяйн Кайя, назвав её «нежелательной персоной».

При этом премьер-министр Нидерландов отказался извиняться за отказ впускать в страну двух членов турецкого правительства. После этого Анкара объявила о приостановке дипломатических отношений с Нидерландами.