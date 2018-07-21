Вашингтон, 21 июля, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп обладает способностью в отношениях с «союзниками» открывать дверь с ноги, какое бы собрание за этой дверью ни сидело, а затем оскорблять присутствующих, после чего они его будут благодарить за то, что был еще мягок. По следам одного из таких показательных выступлений Трампа прошел обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Прибыв в Брюссель на саммит НАТО, Трамп ошеломил присутствовавших при его встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом своими заявлениями о том, что пора уже союзникам увеличить расходы на коллективную оборону, — он, Трамп, этого ждет, и его раздражение в данном процессе увеличивается сообразно его нетерпению. Тем более, не преминул он напомнить, союзники не платят больше денег уже некоторое время, что означает: перед США у них должок. Столтенберг не стал усложнять ситуацию и отличился поразительной способностью к лести и подобострастию, например, на вопрос Трампа о том, почему только в прошлом году в Европе и Канаде произошло самое большое увеличение оборонных бюджетов, генсек без заминки ответил: спасибо лидерству Трампа.

Публичное доминирование на встрече со Столтенбергом, однако, оказалось недостаточным, и Трамп продолжил взятую линию уже в адрес Германии, заявив, что она находится в плену у стратегического противника — России. Ангела Меркель на оскорбление ответила сдержанно: Трамп неправ.

Что самое примечательное, проведя переговоры с лидерами стран НАТО, Трамп заявил прессе, что на встрече царил великолепный дух единства и дружественная атмосфера, а многие лидеры взяли на себя обязательства по скорому увеличению расходов на коллективную оборону.

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