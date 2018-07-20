Калуга, 20 июля, 2018, 18:25 — ИА Регнум. В Калужской области в реестре проблемных домов остаётся 19 объектов, сообщает 20 июля корреспондент ИА REGNUM по итогам заседания Совета при губернаторе области по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».

Admoblkaluga.ru На заседании

На встрече был рассмотрен вопрос реализации плана — графика по решению проблем обманутых дольщиков. Так, в 2017 году в Калуге были введены в эксплуатацию пять многоквартирных домов группы компаний СУ-155. В прошлом году также введены в эксплуатацию два проблемных объекта в калужском микрорайоне «Солнечный».

В IV квартале 2018 в Обнинске будет введен в эксплуатацию последний недостроенный СУ-155 объект в микрорайоне «Заовражье», который ожидают 1 тыс. дольщиков.

В 2018 году в Калуге дольщики заселились в два ранее проблемных дома на улицах Маяковского, 62 и Моторостроителей, 12. В настоящее время готовится к вводу в эксплуатацию ещё один дом на улице Дружбы, 18. Завершается строительство ещё двух домов на улице Пухова, дом 56 и улице Пригородная, дом 41.

На заседании Совета также рассмотрели вопрос завершения строительства многоквартирного дома в жилом комплексе Обнинска «Зеленый остров», где застройщик намерен завершить строительные работы в 2019 году. В 2019 году планируется решение проблем остальных участников долевого строительства, включенных в план-график.

Напомним, с 1 июля 2018 года в России вступили в силу изменения в закон о долевом строительстве жилья. Для всех застройщиков вводится обязательное банковское сопровождение сделок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дольщики СУ-155 устроили акцию и выложили своими телами на набережной в Калуге слово «Позор». Они потребовали от властей предоставить бесплатную юридическую помощь, которую сейчас оказывают дольщикам в других регионах. Также дольщици требуют предоставить графики строительства всех домов СУ-155 в области. Еще одно требование — тем, кто более не может ждать новых квартир, должны вернуть деньги.