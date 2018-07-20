Калининград, 20 июля, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Игра российской сборной на ЧМ-2018 была красивой, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главным тренером команды Станиславом Черчесовым, 20 июля пишет газета «Ведомости».

Kremlin.ru Посещение стадиона «Калининград». Владимир Путин с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым

"Играли красиво, и вы грамотно построили работу», — заявил Путин.

Напомним, на ЧМ-2018 сборная России вышла в четвертьфинала, победив испанцев (1:1, по пенальти — 4:3). В полуфинал российские футболисты не пробились, уступив хорватам (2:2, по пенальти — 3:4).