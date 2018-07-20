Калининград, 20 июля, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин развернуто высказался на тему повышения пенсионного возраста в России сегодня, 20 июля, на встрече с волонтёрами в Калининграде.

Kremlin.ru В ходе посещения стадиона «Калининград» Владимир Путин пообщался с волонтерами чемпионата мира по футболу 2018 года

По словам Путина, если сейчас не менять пенсионное законодательство, то у государства хватит средств на выплаты пенсий на нынешнем уровне ещё лет на 5−10. Однако президент считает, что нужно думать на перспективу.

«Вот сейчас 2018 год. И мы, благодарные потомки, теперь должны принимать какие-то решения. Должны мы или нет? По большому счету, можно вообще ничего не делать в течение пяти-шести-семи и даже, может быть, десяти лет», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что государству хватит ресурсов на поддержание существующей пенсионной системы ещё на 10 лет. Но тут встает вопрос о том, а что будет происходить на ближайшую среднесрочную и отдаленную перспективу?

Также Путин напомнил, что нынешний порог пенсионного возрасте — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчины — был установлен в 1956 году. Глава государства отметил, что в протоколах совещаний, на которых принимались решения об установке возраста выхода на пенсию в 1956 году, зафиксировано, что «по мере развития демографических показателей, по мере повышения продолжительности жизни, будет повышаться и возраст выхода на пенсию».

В 1956 году средняя продолжительность жизни было 67 лет. При этом с 1956 года власти СССР не принимали решения повышать пенсионный возраст. Уже в 1995 году российские власти вновь вернулись к вопросу повышения пенсионного возраста.

«В 1995 году был предпринят «очередной подход к этому весу», если говорить спортивным языком. Было принято постановление правительства Российской Федерации в 1995 году, по-моему 790, можно его поднять, почитать», — рассказывает Путин.

Он сообщил, что в этом постановлении сказано о том, что повышать пенсионный возраст необходимо, но делать это надо начать во втором десятилетии XXI века. Второе десятилетие XXI века уже на исходе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что предлагаемый правительством Дмитрия Медведева вариант пенсионной реформы ему не нравится.