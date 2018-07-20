Лондон, 20 июля, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Бывший главный тренер ФК «Арсенал» (Лондон) Арсен Венгер может стать тренером сборную Японии, пишет Daily Mail.

Andy03 Футбольный мяч

Японская футбольная ассоциация предложит французскому тренеру Венгеру долгосрочный контракт.

Напомним, Венгер 20 апреля объявил, что по окончании сезона 2017/2018 покинет «Арсенал». Ранее у него уже был опыт работы с японскими футболистами: в сезоне 1995/96 он тренировал клуб «Нагоя Грампус».