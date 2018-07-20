Москва, 20 июля, 2018, 17:52 — ИА Регнум. В РФ может появиться новая система контроля — проверять предлагается сведения об абоненте — владельце сим-карт и его привязки к банковскому счету. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля, это следует из законопроекта, который внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»).

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

Речь идёт о создании специальной системы взаимодействия всех участников процесса, при котором гражданин (или юрлицо) подтверждает банковские операции или проходит удалённую идентификацию с помощью мобильного телефона. Для этого авторы законопроекта предлагают создать специальный шлюз и интерфейс, при помощи которого станет возможным подтверждать принадлежность конкретного номера определённому лицу.

Такие изменения необходимы сегодня, поскольку при подтверждении различных операций с помощью смс-сообщений граждане нередко сталкиваются с мошенничеством, в результате чего теряют средства. Это происходит из-за того, что многие сим-карты оформлены с нарушением закона и используются не теми гражданами, на имя которых были куплены. В итоге вместо того, чтобы повысить прозрачность и легальность операций, удалённая идентификация абонентов иногда наоборот лишь добавляет рисков мошенничества, отмечают авторы инициативы.

Нововведение исправит сложившуюся ситуацию, уверены депутаты.

Предполагается, что операторы новой системы будут работать с мобильными операторами на основе двусторонних соглашений. Пользователи новой системы получат подтверждение о соответствии сведений об абоненте его настоящим персональным данным. При этом, отмечают депутаты, новая система не будет собирать и хранить информацию о гражданах и компаниях, а будет направлять полученный запрос в зашифрованном виде мобильному оператору. Поэтому никаких дополнительных соглашений об использовании персональных данных заключать не придётся.

По предложению авторов законопроекта, работа новой системы будет дополнительно оплачиваться — тариф и правила взимания платы установит правительство. Оно же пропишет условия, при которых плата за услуги новой системы может не взиматься. Впрочем, законопроект никак не прописывает, можно ли возлагать плату за услуги на абонентов или работу новой системы должны оплачивать мобильные операторы.