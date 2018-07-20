Севастополь, 20 июля, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Севастопольский парламент отклонил в первом чтении губернаторский законопроект об утверждении действующего герба советского образца с изображением Памятника затопленным кораблям и медали «Золотая Звезда», предлагая вопрос на референдум. Решение принято 20 июля во время очередного заседания Заксобрания города-героя.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь. Золотая звезда

«По сути, проектом закона предлагается легализовать существующее в настоящий момент положение вещей — герб, установленный решением Севастопольского горсовета от 21 апреля 2000 года», — отметил представитель губернатора Михаил Вавилов.

По словам спикера Закса Екатерины Алтабаевой, в заключении геральдического совета при президенте РФ по поводу существующего герба написано, что он несёт несоответствующие действительности сведения об истории и правовом положении города. Часть депутатов предложили провести городской референдум по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, заменить традиционный севастопольский герб на романовского грифона (такой герб был до Революции 1917 года) местные власти пытаются с 2014 года: геральдический совет при президенте РФ рекомендовал местным законодателям восстановить «исторический герб города без вольной части», поскольку он «безупречен с точки зрения геральдической грамотности». В мае 2018 года губернатор Дмитрий Овсянников инициировал принятие местного закона о флаге и гербе Севастополя, предлагая ко Дню города, который отмечался 14 июня, утвердить советский вариант.

По теме: Власти Севастополя жаждут дореволюционный герб, горожане — советский