Калининград, 20 июля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Стадион в Калининграде, на котором проходили матчи в рамках ЧМ-2018, посетил 20 июля российский президент Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru В ходе посещения стадиона «Калининград» Владимир Путин пообщался с юными футболистами

Глава государства присутствовал на тренировке юных футболистов. Состоялась его встреча с главным тренером российской сборной футболу Станиславом Черчесовым.

Напомним, на стадионе «Калининград» прошли четыре мачта группового этапа чемпионата. Сооружение рассчитано на 35 тысяч зрителей.