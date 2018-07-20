Вашингтон, 20 июля, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обвинил Европейский союз и Китайскую Народную Республику в манипулировании курсом своих валют. Об этом президент США написал на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 20 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Китай, страны ЕС и остальные манипулируют своими валютами, сохраняя низкие процентные ставки, а США поднимают ставку, в то время как доллар становится всё сильнее с каждым днём, что лишает нас конкурентных преимуществ», — сетует Трамп.

Он считает, что его страна не должна наказываться таким образом за то, что она «работает так хорошо».

Кроме того, Трамп считает, что США необходимо вернуть всё, что они потеряли якобы в результате манипулирования других стран, а также невыгодных торговых сделок.

Стоит отметить, что Трамп регулярно обвиняет различные страны в манипулировании курсом их валют. Так, в апреле этого года он выдвинул подобные обвинения против России и Китая, которые якобы специально девальвируют свои валюты, чтобы получить побольше прибыли на разнице курсов.