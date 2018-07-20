Калининград, 20 июля, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что предлагаемая вторым правительством Дмитрия Медведева пенсионная реформа ему не нравится. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает ТАСС.

Фараон де Винтер. Старуха молится. 1878

Путин отметил, что проигнорировав проблемы в пенсионной системе, власть «надует» граждан, а это недопустимо. При этом тот вариант пенсионной реформы, который был предложен правительством Медведева ему не нравится, как и большинству граждан, сказал президент.

Также российский лидер подчеркнул, что окончательного решения по вопросу проведения пенсионной реформы пока нет. Путин обещает оценить все мнения о новом пороге пенсионного возраста, но он не будет учитывать мнения тех, кто пытается делать себе рекламу на проблеме пенсионной реформы.

Кроме того, президент напомнил, что сейчас в России на пять пенсионеров приходится шесть работающих граждан. Если этот баланс ухудшится, то «пенсионная система лопнет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.