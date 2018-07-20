Москва, 20 июля, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Законопроект о создании Единой информационной системы проверки сведений об абонентах внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

(сс) Pexels Телефон и SIM-карта

Речь идет о создании Единой информационной системы проверки сведений об абоненте — физическом лице и о пользователях услугами связи абонента — юридического лица, индивидуального предпринимателя либо физического лица.

Система проверки сведений об абоненте представляет собой единую точку подключения для всех участников взаимодействия на базе универсального программного интерфейса (шлюз), который при этом не осуществляет сбор и хранение предусмотренной законопроектом информации.

Полученный запрос пользователя системы будет в зашифрованном виде автоматически перенаправляться присоединенному к системе сотового оператора, обслуживающего номер абонента. Данные об абонентах также будут передаваться операторами связи с использованием системы проверки сведений об абоненте.

«Такая модель взаимодействия будет реализована на основе регулируемых правительством Российской Федерации тарифов и единого технологического решения, что позволит обеспечить доступность указанного сервиса для всех категорий заинтересованных организаций, а также позволят максимально охватить всех пользователей услуг связи», — отмечают авторы.

Законопроект направлен на помощь при идентификации клиента банка, указали парламентарии.

На рынке существует большое число «токсичных» SIM-карт, которые существенно повышают риски использования мобильных телефонов для подтверждения юридически значимых действий при взаимодействии граждан с бюро кредитных историй и различными государственными информационными системами, обеспокоены депутаты.