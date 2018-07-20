Ярославль, 20 июля, 2018, 16:41 — ИА Регнум. В Ярославской области будет реализован проект выделения школьникам сертификатов на дополнительное образование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования Ярославской области. Председатель правительства региона Дмитрий Степаненко подписал постановление о введении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования.

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Сейчас учреждениям дополнительного образования выделяют деньги усредненно, без учета количества занимающихся. Выполнят или перевыполнят план по набору учеников в кружки и секции — от этого финансирование не меняется. В пилотном проекте каждый ребенок получает сертификат, который он относит в выбранный им факультатив. И чем больше будет таких сертификатов — тем больше денег выделит Министерство просвещения организации. Если мало сертификатов будет принесено в кружки, то и финансирование будет урезаться

«Мы попали в федеральный пилотный проект. У нас в регионе в нем будут участвовать 10 районов. Каждый район определяет свою сумму сертификата — в среднем от 8 000 до 13 000 рублей в год. Мы специально не заявили в проект Ярославль, поскольку сейчас пробуем механизм работы с сертификатами, а апробировать его на огромном городе — это не эффективно», — сказала корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.

В Ярославской области в проекте будут участвовать Рыбинский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Тутаевский, Любимский, Даниловский, Большесельский, Ростовский, Пошехонский районы и город Рыбинск.

Районы берут только кружки, которые входят в систему образования. Спортивные секции, художественные школы — пока в проекте на этом этапе не участвуют.

«Тот район, где все дети захотят пойти, скажем, на робототехнику, должен был предпринять все усилия, чтобы детей удовлетворить. Но практика других регионов показала, что таких ситуаций не возникает. У нас есть опасения, что не придут дети, допустим, на «Кройку и шитье», и что делать педагогу? Разрабатывать новые программы, проходить повышение квалификации и предлагать детям новые, современные программы, которые будут востребованы детьми этого муниципального района. Или педагогу придется уйти», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента образования Светлана Астафьева.

Она добавила, что на данном этапе эксперимента задача — не выявить популярные или невостребованные кружки. Пилотный проект должен отработать механизм передачи сертификатов учреждениям дополнительного образования.