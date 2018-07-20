Воронеж, 20 июля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В Воронежской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении генерального директора одного из перерабатывающих сельхозпредприятий по делу об афере с кредитом, полученным в госбанке. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Ярошенко Николай Александрович. В пересыльной тюрьме. 1876

Преступная схема была вскрыта сотрудниками УФСБ в ходе работы по выявлению хищений бюджетных средств, выделяемых в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства на 2013−2020 гг.».

Как установлено, в 2015 году гендиректор ООО «Богучарский завод растительных масел» получил восемь кредитов от 37 до 98 млн рублей на общую сумму около 500 млн рублей в Воронежском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк». Деньги банк выдал на основании предоставленных заемщиком сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии предприятия — как выяснилось, ложных, так как на момент получения кредитов предприятие уже являлось убыточным.

В 2017 году Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области в отношении гендиректора предприятия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК России («Незаконное получение кредита») по восьми эпизодам.

В апреле этого года решением Богучарского районного суда Воронежской области обвиняемый был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В июле, сообщила пресс-служба УФСБ, приговор суда вступил в законную силу.