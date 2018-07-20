Референдум в Донбассе пройдёт не по «крымскому сценарию» — СМИ
Москва, 20 июля, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Идея о проведении в Донбассе референдума обсуждается, однако механизм проведения голосования не будет копировать «крымский сценарий». Об этом со ссылкой на российский информированный источник сообщает Интерфакс.
По сведениям собеседника издания, механизм референдума можно реализовать «при содействии всех участников минского процесса», поскольку такое разрешение конфликта в Донбассе не будет нарушать международное право.
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Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент РФ Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу для урегулирования конфликта на востоке Украины провести референдум в Донбассе.
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