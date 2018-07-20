Москва, 20 июля, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Идея о проведении в Донбассе референдума обсуждается, однако механизм проведения голосования не будет копировать «крымский сценарий». Об этом со ссылкой на российский информированный источник сообщает Интерфакс.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум, праздник в ДНР

По сведениям собеседника издания, механизм референдума можно реализовать «при содействии всех участников минского процесса», поскольку такое разрешение конфликта в Донбассе не будет нарушать международное право.

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Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент РФ Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу для урегулирования конфликта на востоке Украины провести референдум в Донбассе.

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