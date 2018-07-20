Ярославль, 20 июля, 2018, 15:36 — ИА Регнум. По сообщениям СМИ об избиении заключенного сотрудниками ярославской исправительной колонии № 1 возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

Следственный комитет возбудил дело

20 июля 2018 года в региональных и федеральных СМИ появилось видео, на котором запечатлено избиение, предположительно сотрудниками ярославской колонии № 1, осужденного Евгения Макарова.

Он лежит на столе с заломленными руками, его бьют резиновой дубинкой по голеням и пяткам резиновыми дубинками. Это видео, по сообщению СМИ, запечатлело события 29 июня 2017 года.

После публикации видео инцидента 20 июля 2018 года, региональные Следственный комитет и УФСИН начали проверку.

По данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области, находясь на территории исправительной колонии № 1, расположенной в городе Ярославле, действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного. При этом они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области по сообщениям СМИ об избиении сотрудниками УФСИН мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия)», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.