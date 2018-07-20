Майкоп, 20 июля, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Транспортная развязка возле пгт. Тлюстенхабль в Адыгее будет сдана в сентябре 2019 года. Эти и другие вопросы развития транспортной инфраструктуры обсудили 20 июля глава РА Мурат Кумпилов и председатель правления Госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Сергей Кельбах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Вопросы развития транспортной инфраструктуры обсудили Мурат Кумпилов и Сергей Кельбах

В частности, обсуждалась тема строительства транспортных развязок на федеральной трассе М-4 «Дон» — по территории Адыгеи проходит участок в 21,6 км.

«Наибольшую автомобильную нагрузку испытывают транспортные артерии в Тахтамукайском и Теучежском районах. Поэтому для Адыгеи приоритетное значение имеет строительство новых транспортных развязок, которые помогут разгрузить напряженные участки действующей сети автодорог, будут способствовать обеспечению безопасности дорожного движения», — отметил Мурат Кумпилов.

Адыгея заручилась поддержкой «Российских автомобильных дорог» в строительстве транспортной развязки возле пгт. Тлюстенхабль. Контракт с подрядчиком — ООО «СтройЮгРегион» уже заключен. Уже скоро здесь начнутся строительные работы. Объект планируется сдать в сентябре 2019 года. Проект предусматривает реконструкцию 1745,5 метров автодороги с переводом в первую техническую категорию, строительство четырёхпролётного путепровода и надземного пешеходного перехода. Кроме того, будут сооружены съезды протяженностью 1450 метров, шумозащитные экраны, барьерные ограждения, решены вопросы по переустройству действующих инженерных и других коммуникаций. В настоящее время ведутся подготовительные работы. С учетом возрастающего пассажиропотока в курортный сезон активная фаза строительства начнется в сентябре.

Сергей Кельбах обратил внимание на важность обеспечения безопасности движения, рекомендовал обустроить остановочные площадки в местах, безопасных для общественного транспорта, принять другие меры, регулирующие пассажиропоток. Глава РА указал на необходимость строительства Псекупского пешеходного перехода, который также повлияет на безопасность движения пешеходов на оживленном участке трассы. Также Мурат Кумпилов поручил дорожникам соблюдать сроки и качество дорожных работ. Со своей стороны, органы власти республики окажут поддержку в решении ряда вопросов.

Кроме того, еще один напряженный транспортный участок — в Тахтамукайском районе: для решения проблемы предложено построить соединительный участок от дальнего западного обхода до южного обхода города Краснодара.

Мурат Кумпилов считает, что строительство этих объектов будет способствовать распределению транспортного потока и повышению безопасности дорожного движения. Сергей Кельбах заверил, что федеральная поддержка реализации региональных дорожных программ на территории Адыгеи будет продолжена в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве в дорожной сфере между кабинетом министров республики и ГК «Автодор».