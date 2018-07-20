Казань, 20 июля, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Воспитанница чувашской школы легкой атлетики, заслуженный мастер спорта России Татьяна Архипова получила бронзовую медаль Олимпиады 2008 года, сообщили ИА REGNUM в министерстве спорта Чувашии. На Играх в Пекине она финишировала четвёртой, уступив российской спортсменке Екатерине Волковой, в допинг-пробе которой после перепроверки были обнаружены следы запрещенного препарата.

Cap.ru Татьяна Архипова

Высокую награду чувашская спортсменка получила на Центральном стадионе в Казани в рамках чемпионата России по легкой атлетике. В рамках церемонии открытия соревнований президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин вручил Татьяне Архиповой бронзовую медаль Олимпийских игр 2008 года в беге на 3000 метров с барьерами.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Международный олимпийский комитет после перепроверки допинг-проб лишил Екатерину Волкову бронзовой медали ОИ-2008 в беге на 3 тыс. метров с препятствиями. Татьяна Архипова в этой дисциплине в Пекине финишировала четвертой, поэтому олимпийская бронзовая медаль перешла ей.

Напомним, у Татьяны Архиповой уже есть олимпийская награда — тоже бронза. Она завоевала её в 2012 году в Лондоне, установив личный рекорд (2 часа 23 минуты 29 секунд) в марафоне.