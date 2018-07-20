Лос-Анджелес, США, 20 июля, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Актер Натан Филлион, которого любители фантастики знают по культовому сериалу «Светлячок», снялся в короткометражке, в основу которой легла культовая игра Uncharted. Об этом 20 июля сообщил портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «UNCHARTED». реж Шон Леви. 2018. США Натан Филлион в роли Натана Дрейка

Длительность фильма составила около 15 минут. Для удобства русскоязычной аудитории в ролик уже встроены русские субтитры, так что все фанаты игр Uncharted смогут без труда понять содержание диалогов, которые местами выглядят довольно смешно. Некоторые эксперты отмечают, что Дрейк у Филлиона получился достаточно похожим на оригинал.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, кинокомпания Sony и режиссёр Шон Леви в ближайшее время начнут снимать полнометражный фильм, который будет представлять собой приквел к циклу игр Uncharted. Главную роль в нём исполнит Том Холланд.