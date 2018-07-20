Село Зеркло, Оренбургская область, 20 июля, 2018, 15:24 — ИА Регнум. В селе Зеркло Шарлыкского района Оренбургской области сегодня, 20 июля, прошли похороны супругов, которые 18 июля стали жертвой стихийного бедствия. В этот день в село приехал губернатор. Он выразил слова соболезнования родным и близким погибших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Леонид Соломаткин. Возвращение с похорон

«Мы с членами правительства области приехали поддержать вас в трудную минуту, и я хочу, чтобы все жители села знали, что помощь людям, пострадавшим от воздействия стихии, будет оказана в полном объёме», — сказал глава региона Юрий Берг.

Напомним, вечером 18 июля Оренбуржье накрыл грозовой ливневый фронт. В селе Зеркло была разрушена несанкционированная дамба. Ситуацию усугубила вода стекающая с полей со стороны Александровского района. Ливнёвка оказалась забита щепками и сломанными деревьями. В результате село Зеркло подверглось наводнению. Больше всего пострадала улица Большак.

Дом погибших пенсионеров находится именно на ней. Жилище расположено на склоне. Пожилые люди за несколько минут до трагедии намеревались покинуть жилище. 76-летняя женщина собрала документы и уже выходила из дома, но получила удар волны и потеряла сознание. В гараже погиб 78-летний супруг. Он хотел завести машину, но был зажат между стеной гаража и автомобиля. Волна была такой силы, что сдвинула в машину с места, сообщают информресурсы подробности происшествия.

С пожилыми супругами прощалось всё село. Люди до сих пор пребывают в шоковом состоянии. Многие из-за наводнения лишились домашних животных, огороды и погреба были залиты, хозпостройки снесло. Как сообщает портал orenday.ru, местные жители утверждают, что их судьба никого из чиновников не интересует на самом деле — никакой помощи и оценки ущерба не производится.

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