Джакарта, 20 июля, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Французский институт в Индонезии (IFI) объявил, что выступление уличного искусства индонезийских и французских художников пройдет 22 июля на мероприятии Сar free day (CFD), сообщает Antaranews.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

Темой мероприятия стал девиз Liberte Egalite («Свобода и равенство»).

Индонезийский художник Olderplus участвовал в нескольких проектах в области уличного искусства. Он стал одним из восьми индонезийских художников, которые участвовали в создании «Wall of Connectivity». Совместное художественное творение выставлялось в главном холле МВФ и Всемирного банка 17−22 апреля 2018 года.

В то время как Mademoiselle Maurice из Франции выполняла художественные инсталляции в рамках We The Fest и Graffiti (20−22 июля 2018 года).

«По сути, я хочу поделиться свободой, равенством, радостью и счастьем», — заявила она.

Основные ингредиенты, которые она использует в своей работе, это бумага, краска и нитки.

«Элементы, которые я использую в художественных инсталляциях, показывают взаимодействие между различными элементами во Вселенной, мы можем видеть их силу, а также их бессилие», — прокомментировала Mademoiselle Maurice.