Севастополь, 20 июля, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Марина Ракова предложила упростить процедуру получения разрешений на ввод жилья в эксплуатацию. Соответствующее постановление она внесла на рассмотрение 19 июля на очередном заседании правительства города.

AKuptsova Новостройка

«Предлагаемые изменения согласованы с министерством строительства РФ. Принятие этого постановления позволит решить острые социальные проблемы жителей», — подчеркнула Марина Ракова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители 30 многоквартирных домов в Севастополе не могут оформить право собственности, лицевые счета, а также зарегистрироваться по месту жительства из-за того, что документы, выданные уполномоченными органами до 18 марта 2014 года, носили заявительный характер, а не разрешительный.