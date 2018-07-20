Москва, 20 июля, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня, 20 июля, провели телефонные переговоры. По чьей инициативе состоялась беседа, не уточняется.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

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«В ходе разговора стороны продолжили обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

При этом уточняется, что акцент был сделан на проблематику сирийского урегулирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Москве состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента РФ Владимира Путина. Нетаньяху отметил, что сотрудничество между Россией и Израилем является «важнейшим, ключевым фактором, который способен стабилизировать» весь Ближневосточный регион. Также премьер-министр добавил, что Израиль выступает против любого присутствия Ирана в Сирии.