Марсель, Франция, 20 июля, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья в Марселе раскрывает «маленькую историю» французских блюд, сообщает Agence France Presse.

Жан Батист Симеон Шарден. Натюрморт с бутылкой, стаканом и булкой

Детское питание, свадебный обед или воскресный пикник: так много кулинарных блюд, которые вошли в историю французской кухни, показаны на 265 фотографиях.

Создатели хотели проследить эволюцию гастрономического наследия.

Фотовыставка начинается с натюрморта Нисефора Ньепсе, сфотографированного в 1823 году (La table serve), и заканчивается коротким видеороликом Томаса Майлэндера «Таблица» (2018).

«В течение десятилетий, на всех фотографиях можно увидеть два важных для Франции продукта: вино и хлеб», — рассказывает Флориан Дури, один из кураторов выставки.

Дети являются большой частью выставки, от маленьких сирот войны, собравшихся вокруг кастрюли картофеля, до детей, сражающихся за тележку в супермаркете.

Фотовыставка Eat à l'Oeil продлится с 20 июля по 30 сентября 2018 года.