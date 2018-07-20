Ярославль, 20 июля, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Партия «Коммунисты России» подала второй иск о снятии с выборов в Ярославскую областную думу партии «Яблоко». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель регионального отделения партии Олег Виноградов.

Логотип партии «Яблоко»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее областной суд уже принял решение об отмене заверения облизбиркомом списка партии. Однако в законную силу это решение не вступило, что дало возможность зарегистрировать партийный список на выборах. Решение о регистрации теперь и обжалуют через суд «Коммунисты России». Дата заседания назначена на 23 июля.

Параллельно Верховный суд рассматривает жалобу «Яблока» на первое решение суда. Заседание назначено на следующую неделю.

Мы считаем решение судьи Преснова незаконным и надеемся на втором заседании представить доказательства нашей правоты», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Виноградов.

Несмотря на судебные разбирательства список партии является зарегистрированным и кандидаты могут вести агитацию.