Пермь, 20 июля, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Частная галерея «Дом Боне» в Перми откроется выставкой «Ближний круг» в экспозиции, в которой будут представлены современные ювелирные коллекции, а также картины пермских художников, сообщает 20 июля корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба организатора Дом Боне

Открытие состоится уже в ближайшее воскресенье 22 июля. Целью выставки является желание авторов познакомить пермяков с самыми современными подходами в ювелирном деле, способными, по мнению организаторов, совершить революцию в мире украшений.

«Каждое такое украшение — предмет искусства, на котором можно обнаружить следы запечатленного вдохновения его создателя, украшение-рассуждение на важные темы времени, украшение, смысл которому придаст и сам владелец», — подчеркивают создатели коллекции.

Изделия, представленные на выставке, объединены местом создания — городом Пермь, авторы проекта рассчитывают привлечь к сотрудничеству новых талантливых художников и ювелиров, расширив, таким образом, свой «ближний круг».

«Работы, представленные в экспозиции, создадут единый круг, ансамбль, новую реальность в рамках которой галерея начнет свою работу и будет вести дальнейший отбор произведений и авторов, расширять «ближний круг», внутри этой реальности, которая проявляется у каждого художника по-разному, в своей стилистике, но объединяет их неуловимое родство, некая общая школа современной живописи, зародившаяся в Перми», — отмечаютсоздатели коллекции.

Напомним, частная галерея «Дом Боне» впервые заявила о себе на международной выставке «Арт-Пермь» 2018. Недавно приняла участие в Дягилевском фестивале с крупным проектом «До-Между-После», а теперь представит на открытии «Ближний круг» художников, которые будут работать с галереей.