Ярославль, 20 июля, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов подписал постановление, благодаря которому могут быть узаконены «бинбоксы» на улицах города — урны для сбора мусора с рекламными конструкциями. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Богданова Бинбокс в Ярославле

Около 400 бинбоксов появились в Ярославле в 2017 году по инициативе частного инвестора. Как сообщало ранее ИА REGNUM, прокуратура Ярославля провела проверку, в результате которой в апреле было вынесено представление мэру города об устранении нарушения закона. Прокуроры посчитали, что мэрия должна была выдать предпринимателю разрешение на установку конструкций на муниципальной земле. Законодательство позволяет использовать муниципальную землю для общественно-полезных нужд и оговаривает перечень объектов, которые могут быть размещены. В их число входят и малые архитектурные формы, в том числе урны. Однако мэрия не выдавала предпринимателю разрешения. Кроме того, в случае использования их как рекламных носителей, необходимо было еще и получение разрешения на установку рекламных конструкций.

Изложенные нарушения являются нарушением одного из основных принципов противодействия коррупции — принципов законности и приоритетного применения мер по противодействию коррупции… Органом местного самоуправления одному хозяйствующему субъекты созданы необоснованные преимущества и преференции, которые способствуют извлечению прибыли от деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства», — говорится в представлении прокуратуры Ярославля от 04.04.2018 .

Судя по всему, в мэрии Ярославля не существовало порядка выдачи подобных разрешений. Теперь он появился. Постановление № 945 от 16.07.2018 утверждает регламент выдачи разрешения на использование земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Муниципальная услуга будет предоставляться бесплатно. Выдача разрешения не предполагает заключения договора аренды, следовательно, город не сможет взимать плату и за размещение бинбоксов. Ранее в мэрии заявляли, что инвестор будет платить в бюджет города за размещение бинбоксов «пошлину» в размере 5 тыс рублей на 5 лет. Однако были ли реальные платежи — неизвестно. Информации об этом нет в представлении прокуратуры, непонятно, на каких основаниях могла взиматься плата за размещение незаконных конструкций.

В прокуратуре Ярославской области не смогли оперативно пояснить, как мэр отреагировал на представление в свой адрес. Неясно, как городские власти намерены разрешить вторую претензию прокуратуры — по поводу использования бинбоксов как рекламных конструкций и нарушения закона о рекламе. Эти полномочия в данный момент находятся на уровне региональной власти.