Шанхай, Китай, 20 июля, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Регионы Китая, находящиеся в дельте реки Янцзы, договорились об осуществлении трехлетнего плана действий по интеграции экономик с целью улучшения взаимодействия и окончания иррациональной конкуренции, сообщает 20 июля газета China Daily.

Russian.news.cn Река Янцзы

Как отмечает издание, план, подразумевающий интеграцию финансового хаба Шанхая с огромными производственными районами провинций Чжэцзян, Цзянсу и Аньхой, был сформулирован в июне 2018 года. Он ориентирован на 12 секторов экономики, включая информационные технологии, финансы и защиту окружающий среды. Кроме того, он затронет транспортные сети, распределение энергетических и человеческих ресурсов. Уже создан фонд размером 100 млрд юаней ($14,89 млрд), нацеленный на интеграцию региона с целью развития технологий.

Напомним, что ранее центральное правительство Китая уже запустило план действий по снятию административных барьеров между столицей Китая Пекином и соседней провинцией Хэбэй и городом центрального подчинения Тяньцзинь.