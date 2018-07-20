Барселона, Испания, 20 июля, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Число сторонников независимости Каталонии продолжает медленно снижаться, пишет газета ABC 20 июля со ссылкой на данные Центра исследований общественного мнения каталонского Женералитета.

Флаги Каталонии

По данным Центра, на сегодняшний день идею независимости автономии поддерживают 46,7% каталонцев. Против нее выступают 44,9% опрошенных. Это третий подряд опрос, которых говорит о последовательном снижении поддержки сепаратизма. В апреле среди сторонников независимости были 48% жителей Каталонии, а пик пришелся на октябрь 2017 года — 48,7%.

Напомним, непризнанный Мадридом референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% принявших участие при явке в 43%.