Днепропетровск, Украина, 20 июля, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Населению Украины грозит острый дефицит питьевой воды из-за искусственно созданного дефицита хлора. Наиболее критическая ситуация с обеспечением хлора сложилась в Харькове, Николаеве, Житомире и Кривом Роге. Запасов реагента для очистки воды осталось на несколько дней, говорится в сюжете телеканала «Прямой».

Андрей Черкасский ИА REGNUM Очистные сооружения

Из-за сложившейся ситуации украинцам кроме экологической катастрофы грозит существенное увеличение цены на воду.

Напомним, еще в июне приостановил работу единственный в стране производитель хлора «Днепразот», который принадлежит беглому олигарху Игорю Коломойскому. До этого 90% украинских водоканалов использовали продукцию «Днепразота».

Еще в июне госкомпания «Нафтогаз Украины» подняла стоимость природного газа для «Днепразота» на 2 тыс грн (до 10 тыс грн или 377 долл).

После этого Коломойский необоснованно поднял стоимость на продукцию более чем в два раза — с 20 тыс (755 долл) до 45 тыс грн (1700 долл) за тонну хлора. Антимонопольный комитет Украины запретил предприятию резко и необоснованно повышать цены на хлор. В ответ «Днепразот» приостановил работу.

Кроме того, 20 июля директор «Киевводоканала» Дмитрий Новицкий признался, что на предприятии запасов хлора хвати до конца июля. По его словам, кризис в поставках хлора вызван «политической составляющей».

«Эта проблема находится в экономической плоскости. При этом я вижу политическую составляющую, которую нужно исключить в данном случае, потому что это угроза для санитарно-эпидемиологического состояния населенных пунктов Украины», — сказал Новицкий.

При этом директор коммунального предприятия «Сумыгорводоканал» Анатолий Сагач заявил, что предприятие испытывает трудности с закупкой хлора в Польше и Румынии.

«Мы уже выходим на наших польских и румынских коллег. Но есть вопрос самой доставки. Нужен спецтранспорт. Спецтранспорт стоит очень дорого. Также нужно получить лицензию на такой вид деятельности. Если мы в месяц используем 1,5 тонны хлора, то он у меня будет золотым», — пояснил Сагач.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Киеве у здания правительства рабочие «Днепразота» (до 2 тыс человек) провели митинг против повышения цен на газ для промышленности.

19 июля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проинформировал, что может оштрафовать «ДнепрАзот» на 10% от дохода за отказ продавать свою продукцию. Реагируя на обращение «ДнепрАзота» о возможности увеличения цены на хлор АМКУ сообщил, что согласно своих полномочий и задач он не является ценовым регулятором, не устанавливает и не предоставляет выводы об экономической обоснованности цен на товары.

При этом, отмечают в АМКУ, частичный или полный отказ предприятия, занимающего монопольное положение на рынке, от реализации товара при отсутствии альтернативных источников признается злоупотреблением монопольным положением.

«Цены на хлор жидкий являются свободными, самостоятельно устанавливаются субъектом хозяйствования и на которые отсутствует госрегулирование. Если «Днепроазот» уверен в обоснованности повышения цены на свою продукцию — ни один действующий нормативно-правовой акт не запрещает такие действия», — сообщил комитет.