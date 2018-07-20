Хэфэй, Китай, 20 июля, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Две девочки, запертые в машине, погибли из-за жары в городе Бэнбу провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает 20 июля газета China Daily.

Publicdomainpictures.net Детская игрушка в салоне автомобиля

Две сестры — старшая Цзяоцзяо и младшая Вэньвэнь — после обеда, желая поиграть, забрались в машину дяди, который заехал в гости. Около 18:00 их дедушка, с которым они жили, понял, что дети пропали. Около 18:00 их обнаружили в машине без признаков жизни. Вероятно, дети не сумели выбраться. Причиной смерти стал перегрев и остановка сердца, поскольку температура в машине достигла 58,3 градусов Цельсия.

Отметим, что случаи гибели детей, запертых в машине, к сожалению, не редкость. При очень высокой температуре на улице нахождение в машине может быть равносильно нахождению в раскаленной духовке.