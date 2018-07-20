Чита, 20 июля, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Очередное, четвёртое по счёту с начала наводнения в Забайкалье штормовое предупреждение появилось на официальном сайте ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. Жителей региона сегодня, 20 июля, предупредили о возможном осложнении гидрологической обстановки.

75.mchs.gov.ru Паводок в Забойкальском крае

В ведомстве, ссылаясь на информацию синоптиков, ИА REGNUM сообщили, что 21 июля и ночью 22 июля в Забайкалье ожидаются очень сильные дожди, ливни. Возможно подтопление низких участков местности.

Сотрудники МЧС просят забайкальцев проявлять благоразумие и наблюдать за поведением воды.

Напомним, паводок пришёл в Забайкальский край 8 июля. Штормовые предупреждения об ухудшении погоды появлялись на сайте ведомства 12 июля, 13 июля, 18 июля, 20 июля. 11 июля было объявлено экстренное предупреждение.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Забайкальском крае в зону подтопления попали 29 населённых пунктов. Подтопило более 700 жилых домов, около 1,5 тыс. приусадебных участков и 2,8 тыс. дач.

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