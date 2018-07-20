Калуга, 20 июля, 2018, 12:45 — ИА Регнум. В Калужской области за I полугодие 2018 года судебными приставами было возбуждено более 126,5 тыс. исполнительных производств о взыскании штрафов, наложенных органами Госавтоинспекции. Об этом сообщила 20 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

R40.fssprus.ru Водителей проверили на наличие долгов по штрафам ГИБДД.

По её словам, судебными приставами за шесть месяцев 2018 года в бюджет взыскано более 75 млн рублей задолженностей по штрафам ГИБДД. Из них 22,6 млн рублей было взыскано с 1300 должников по штрафам за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Судебные приставы и сотрудники ГИБДД также провели в Калуге профилактическую проверку водителей на предмет наличия задолженностей и информирования о способах оплаты долгов. В ходе акции проверили более полусотни автомобилистов.

«Водителям также раздавали листовки с информацией об электронном ресурсе судебных приставов «Банке данных исполнительных производств», а также информацией о правовых последствиях неуплаты задолженностей», — сказала Любовь Скакун.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году сумма штрафов и задолженностей, взысканная калужскими судебными приставами, увеличилась на 400 млн рублей и составила 2 млрд 756 млн рублей. Из них 2 млрд взысканы в пользу граждан и юридических лиц, а более чем 700 млн рублей поступили в консолидированный бюджет. В 2017 году калужскими приставами было возбуждено более 400 тыс. исполнительных производств, что на треть больше, чем в 2016 году. При этом доля производств, оконченных в 2017 году фактическим исполнением, возросла на 48 тыс. или на 26% по сравнению с уровнем 2016 года.