Киев, 20 июля, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Украинские следователи, которые занимаются делом журналиста Павла Шеремета, отрабатывают четыре версии преступления. Об этом написал спикер Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Андрей Лысенко на странице в соцсети Facebook.

Генеральная прокуратура Украины

По его словам, убийство Шеремета в Киеве могло быть связано с его «профессиональной деятельностью», «личной неприязнью», «дестабилизацией ситуации в стране» или «ошибочным нападением».

«Уже проведено более 20 различных экспертиз, некоторые ещё продолжаются, — написал Лысенко. — … Опрошены десятки людей, проведён мониторинг мобильной связи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля 2016 года в центре Киева во время взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет.

Читайте также: В ОБСЕ призвали Украину наказать убийц Бузины и Шеремета