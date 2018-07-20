Пермь, 20 июля, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Голодная смерть 14-летней школьницы в Пермском крае вызвала большой резонанс. Ребёнка уже похоронили, а общество активно обсуждает случившееся, пребывая в ужасе. Кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и клинической психологии ПГНИУ Екатерина Игнатова, комментируя шокирующее происшествие и поведение окружающих, обратила внимание на все более проявляющуюся тенденцию современного общества, которая заключается в индивидуализации и отстраненности людей.

(сс) NLPD Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу

«В современном обществе все больше проявляются тенденции индивидуализации и отстраненности. Внимание может трактоваться как нарушение границ и вторжение в личностное поле, как агрессия и нападение. В биологическом аспекте эти действия вызывают страх и агрессию. Люди стараются избегать дополнительных стрессов, ведь переживание дискомфорта может быть невыносимо», — сказала психолог.

Вместе с тем она отметила, что неофициальная информация, которая появилась вокруг гибели девочки от голода, может быть домыслом, сообщает портал progorod59.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Краснокамске по факту смерти 14-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Мать девочки вызвала бригаду скорой помощи утром 16 июля, врачи констатировали смерть. Такова официальная информация следственных органов.

Информресурсы сообщают неофициальные данные, которые вызывают шок. В СМИ и соцсетях сообщается, что в школе видели ухудшающееся состояние здоровья девочки, но достучаться до матери не смогли. Соседи также были в курсе, слышали просьбы ребёнка о еде и крики матери, но в комиссию по делам несовершеннолетних сведения не передали. Мать якобы сама поставила дочери диагнозы: сначала сахарный диабет, потом рак. При этом окружающие обращали внимание на то, что мать ходит в одной и той же одежде, глаза прячет под чёрными очками, а цвет кожи лица имеет нездоровый. Появилась даже версия, что женщина может состоять в секте.

Между тем минздрав региона говорит, что в школе подросток проходила осмотр и была признана здоровой. Неблагополучной семья не считалась. Также СМИ сообщают версию матери погибшей девочки. По словам женщины, кто-то сказал её дочери, что она толстая, и ребёнок сам отказался от пищи. Мать рассчитывала на свои силы, но не справилась. 16 июля, когда пульс у дочери пропал, она вызвала скорую. Но было поздно. Деньги на похороны собирала школа. На чужие деньги покупалась погребальная одежда. Девочка последний год ходила в одном и том же свитере и брюках.

Свой комментарий по поводу смерти школьницы в Краснокамске дала детский омбудсмен Светлана Денисова, которая охарактеризовала состояние от происшествия как «недоумение и ужас», а ЧП должно стать поводом для межведомственного обсуждения. Реакция на шокирующий смертельный случай последовала и в других регионах. Так, в Алтайском крае партия «Справедливая Россия» обратилась к руководству местных министерств с просьбой провести рейды по выявлению неблагополучных семей с детьми в летний период.