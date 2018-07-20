Киев, 20 июля, 2018, 12:30 — ИА Регнум. На территории Украины не могут организовываться какие-либо референдумы по инициативе иностранного государства. Об этом 20 июля в эфире телеканала «112 Украина» заявил аналитик Международного украинского института будущего Илия Куса, комментируя сообщение Bloomberg о том, что якобы президент России Владимир Путин предложил президенту Дональду Трампу провести референдум на неподконтрольной Украине части Донбасса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

«Если будет какое-то медийное продолжение этой истории или выход на официальный уровень, Украине нужно провести разъяснительную работу в Вашингтоне относительно своей позиции. Референдумы не могут происходить на территории Украины, тем более по инициативе третьего иностранного государства», — сказал Куса.

Он сообщил, что Кремль давно пытается вернуть Украине часть Донбасса на своих условиях.

«Если Путин действительно предложил такой вариант, тут нет ничего чрезвычайного. Он давно уже пытается вернуть Донбасс Украине на своих условиях. Он согласился если бы референдум прошел на условиях Москвы. Это легитимизировало бы часть местной пророссийской администрации», — добавил Куса.

Эксперт допускает, что Трамп не до конца разобрался в украинском вопросе, поскольку сразу не дал Путину ответ.

«Почему Трамп сразу не ответил ему, потому что он был не заинтересован в этом вопросе на тот момент. На мой взгляд, он просто не разбирается в вопросе. Он в принципе никак не мог ответить. Не думаю, что решение именно этого вопроса стояло на повестке дня», — сказал Куса.

Он также считает, что пока ЕС не нужно реагировать на информацию Bloomberg.

«Дональд Трамп не ответил. ЕС будет реагировать в том случае, если это подтвердится или не подтвердится. Пока ничего не известно», — подытожил Куса.

Как сообщалось, ранее источники Bloomberg информировали, что 19 июля на закрытой части совещания с послами в МИДе президент Путин якобы заявил, что предложил президенту Трампу провести референдум на неподконтрольной Украине части Донбасса. Отмечается, что Кремль хочет повторно определиться со статусом региона. При этом голосование должно пройти под эгидой международного сообщества. По данным издания, Путин согласился не упоминать о референдуме на пресс-конференции после встречи, чтобы дать президенту США время обдумать эту идею.

Официального подтверждения этой информации нет ни с российской, ни с американской стороны.