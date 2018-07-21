Москва, 21 июля, 2018, 12:19 — ИА Регнум. С 26 июля по 4 августа к 90-летию со дня рождения Стэнли Кубрика проект «Иноекино» устраивает ретроспективу режиссёра. В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске покажут фильмы «Тропы славы», «Доктор Стрейнджлав», «Заводной апельсин», «Барри Линдон», «Сияние», «Цельнометаллическая оболочка» и «С широко закрытыми глазами».

Стэнли Кубрик. Автопортрет

«Тропы славы»

Идея создания фильма о событиях Первой мировой войны появилась у Кубрика в период его сотрудничества с Metro-Goldwyn-Mayer в середине 1950-х годов. Он решил адаптировать книгу, которую подростком нашёл в отцовской библиотеке, — «Тропы Славы» Хамфри Кобба. Однако Metro-Goldwyn-Mayer отклонила проект. Тогда сценарий попал к актёру Кирку Дугласу. Он выразил готовность сыграть главную роль и убедить United Artists финансировать и прокатывать фильм при условии, что Кубрик уступает производство фильма компании Дугласа Bryna Productions. Кроме того, Кубрик согласился снять ещё пять фильмов с Bryna Productions, в двух из которых сыграет Дуглас.

Популярность и актуальность фильм Кубрика приобрёл только с началом войны во Вьетнаме. В течение 1960-х годов за лентой закрепилась репутация едва ли не лучшего антивоенного фильма. А Кирк Дуглас стал называть роль полковника Дакса лучшей в своей актёрской карьере.

«В ретроспективах интересен феномен «открывающего фильма». С чего принято считать официальную фильмографию? Первые упражнения? Дебют? Первый «серьёзный фильм»? Ретроспектива Кубрика открывается фильмом «Тропы славы», снятым режиссёром, которому ещё не было 30 лет, по прозе участника боевых действий Первой мировой войны. При этом картина вошла в списки лучших антивоенных фильмов. Пережила непростую историю запретов, — отмечает кинокритик и постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.

Очевидно, что, поскольку фильм был снят уже после Второй мировой, невольно это накладывалось на понимание «военной тематики». Хотя сама картина повествует о Первой мировой войне, причём почти с документальной точностью. Интересно, что уже здесь можно заметить стиль режиссёра: провокации, долгие планы, предельная выверенность сцен… Несмотря на то, что перед нами глубокое и сложное кино, всё-таки есть здесь какие-то черты «мелодраматичности». Герои здесь уж прямо «герои» (и красивы, разумеется), а подлецы уж совсем подлы… Разумеется, французы здесь американизированы, а немцы и вовсе почти не показаны. Зачем показывать врага, когда он просто функция? Тем не менее фильм интересен: не только в житейском смысле, но и с точки зрения истории кино. Например, тем, что перед нами крайне изящный сплав (анти)военного фильма и судебной драмы, которая в те годы была крайне популярным жанром».

«Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»

После съёмок фильма «Лолита» Кубрика всё больше стала интересовать тема ядерной войны. Однажды ему порекомендовали книгу Питера Джорджа «Красная угроза», в которой отражена обстановка всеобщего страха перед ядерным апокалипсисом. Роман настолько впечатлил Кубрика, что он немедленно приобрел права на его экранизацию.

Во время съёмок Кубрик узнал, что в это же время Сидни Люмет снимает «Систему безопасности» — фильм с идентичной тематикой, однако более мрачный и реалистичный. Режиссёр опасался, что его картина выйдет на экраны второй и соберет небольшую кассу. Однако в итоге лента Люмета вышла на восемь месяцев позже. Она получила положительные отзывы критиков, но не принесла создателям большой прибыли. Чего не скажешь о «Докторе Стрейнджлаве» — при бюджете в $1,8 млн фильм собрал более $9,4 млн.

«Заводной апельсин»

Когда Кубрик работал над «Доктором Стрейнджлавом», писатель и сценарист Терри Саузерн предложил ему взяться за экранизацию книги Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин». Однако режиссёра оттолкнула языковая изощрённость писателя. Вскоре Кубрик осознал потенциал произведения и купил права на неё.

Фильм получил четыре номинации на премию «Оскар», три — на премию «Золотой глобус» и еще семь номинаций на премию Британской академии. Однако после выхода фильма в прокат Кубрик столкнулся и с менее приятными явлениями. В прессе картину обвинили в пропаганде насилия, а самому режиссёру стали приходить анонимные смертельные угрозы. Тогда Кубрик изъял фильм из проката в Великобритании. Фильм снова появился на британских экранах в 2000 году, после смерти режиссёра.

«Барри Линдон»

Картина «Барри Линдон» широко признана одной из вершин исторического («костюмного») кинематографа. Вольная экранизация плутовского романа Уильяма Теккерея «Карьера Барри Линдона» рассказывает о судьбе ирландского авантюриста Редмонда Барри, который поставил себе цель любой ценой сделать карьеру и войти в английский высший свет середины XVIII века. Чтобы добиться абсолютной реалистичности, Кубрик настоял на использовании не только подлинных декораций, но и костюмов. Помимо этого, все съёмки велись на натуре, а интерьеры были освещены только естественным дневным светом либо свечами.

При всём этом не удалось избежать накладок. Помимо неуместной в середине XVIII века музыки Шуберта, в фильме упоминается королевство Бельгия, возникшее после Наполеоновских войн. Шевалье Балибари останавливается в неоготическом замке Гогенцоллерн, который является архитектурной фантазией романтиков XIX века. А в углу карты в кабинете сыновей леди Линдон зрители обнаружили изображение паровоза. Однако это не помешало фильму получить порядка 15 наград, среди которых четыре премии «Оскар».

"Сияние»

Фильм «Сияние» стал одной из самых известных экранизаций Стивена Кинга. Однако сам писатель признал её одной из худших киноадаптаций своих книг. Из-за творческих разногласий с Кубриком он отказался участвовать в рекламной кампании фильма. Позже Кинг назвал главной проблемой фильма то, что Кубрик, решив снять фильм ужасов, не имел точного представления об этом жанре.

Похожего мнения придерживались и критики — в год выхода на экраны картина получила множество негативных рецензий. Тем не менее сейчас фильм стабильно входит в первую сотню списка 250 лучших фильмов на сайте IMDb, а также занимает 32-е место в списке 500 лучших фильмов ужасов, по мнению пользователей портала. Согласно опросу киноведческого британского журнала Sight & Sound, проведённого среди кинокритиков и режиссёров, «Сияние» признали одной из величайших картин в истории.

«Цельнометаллическая оболочка»

Отправной точкой для создания фильма «Цельнометаллическая оболочка» вновь стал роман — «Старики» Густава Хэсфорда о войне во Вьетнаме. Фильм получил множество наград, в том числе номинацию на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Название к фильму придумал сам Кубрик.

«Я прочёл его в оружейном журнале. Это военный термин, защитная оболочка для пули. В этом названии слышатся удары проволочных щёток по барабану», — рассказывал режиссёр.

В съемках фильма принимали участие малоизвестные актёры. Режиссёр специально не хотел брать в фильм звезд первой величины, чтобы не раздувать бюджет и показать «обычных» парней.

«С широко закрытыми глазами»

Последний фильм Кубрика вышел на экраны через несколько месяцев после смерти режиссёра. Он закончил картину за несколько дней до смерти. Однако киноэксперты до сих пор спорят, насколько официальные утверждения о законченности фильма соответствуют действительности. Согласно некоторым источникам, после смерти Кубрика фильм дорабатывали Сидни Поллак и Стивен Спилберг.

Эротический триллер, снятый после 12-летнего перерыва в работе, стал самым личным фильмом режиссёра, в котором отражаются тревога и безумие сна, медленно скатывающегося в кошмар. Мнения кинокритиков о картине были прямо противоположными: одни называли его самым неудачным фильмом Кубрика, другие — его последним шедевром.

Ретроспектива пройдет в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск). В Москве фильмы программы представят Антон Долин, Нина Цыркун, Никита Карцев и другие кинокритики. В Санкт-Петербурге — кинокритик Михаил Трофименков и кинопродюсер Владислав Пастернак. В Новосибирске фильмы представит куратор программы и кинокритик Максим Селезнев.