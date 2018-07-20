Агинское, Забайкальский край, 20 июля, 2018, 12:25 — ИА Регнум. В Агинском районе Забайкальского края сегодня, 20 июля, обострилась паводковая обстановка. После прошедших накануне проливших дождей подтоплены более 100 домов. Но и это, судя по всему, не предел: река Ага за четыре последних часа поднялась на шесть сантиметров, для эвакуации населения подготовили автобусы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным «Заб.тв», для пострадавших жителей Агинского района готовы три пункта временного размещения: на базе окружной гимназии-интерната, педколледжа, медколледжа. Кроме того, проведены подворовый обход и оповещение населения силами добровольной пожарной дружины.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось 8 июля, а уже 9 июля большая вода пришла в Читу. Ни население, ни спасатели, ни коммунальные службы не были готовы к такому напору стихии: в считаные часы уровень воды в некоторых населённых пунктах поднялся на метр и более. В регионе затопленными оказались десятки территорий, смыты десятки мостов и дорог, а также — домов и приусадебных участков. Размер ущерба уже составляет более одного миллиарда рублей.